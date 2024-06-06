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«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки
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«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки. Подготовку к новому сезону-2024/2025 команда проведёт в Уфе.

1 августа команда пройдёт медицинское обследование;
1-14 августа — тренировочный сбор в Уфе;
15-19 августа — Кубок Республики Башкортостан;
20-26 августа — тренировочный сбор в Уфе;
27-30 августа — мемориал Ромазана в Магнитогорске.

По итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябинскому «Трактору» — 2-4.

Сезон-2024/2025 стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».

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