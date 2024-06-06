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«Локомотив» подписал контракт с Александром Радуловым

«Локомотив» подписал контракт с Александром Радуловым
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Хоккейный клуб «Локомотив» подписал контракт сроком на один сезон с российским нападающим Александром Радуловым, сообщает пресс-служба ярославского клуба. В прошлом сезоне 37-летний форвард выступал за казанский «Ак Барс».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

Александр является обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира, чемпионом мира среди юниоров, также в его активе множество индивидуальных наград и достижений.

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