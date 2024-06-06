Стала известна зарплата Александра Радулова в «Локомотиве»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Александра Радулова по однолетнему контракту с «Локомотивом» составляет 70 млн рублей в год. В прошлом сезоне 37-летний форвард выступал за «Ак Барс».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

Александр является обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира, чемпионом мира среди юниоров, также в его активе множество индивидуальных наград и достижений.