Агент Радулова оценил подписание контракта форварда с «Локомотивом»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, прокомментировал новый контракт 37-летнего форварда с «Локомотивом». Соглашение с ярославским клубом рассчитано сроком на один год, по которому Радулов получит 70 млн рублей.

«Эта сделка получилась удачной для всех. Александр — профессионал с большим опытом, который поможет «Локомотиву» как на льду, так и в раздевалке. Желаем игроку и клубу удачи в новом сезоне», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».