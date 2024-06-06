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Группа компаний «Красная машина» примет участие в строительстве спортивного комплекса

Группа компаний «Красная машина» примет участие в строительстве спортивного комплекса
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Красная машина» стали партнёрами в рамках реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный Город Сколково».
Соответствующе соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Целевой объем финансирования проекта — 3 млрд рублей. Спорткомплекс объединит площадки для ледовых и других видов спорта, тренажёрный, батутный и универсальный спортивный залы и другую необходимую инфраструктуру. В комплексе будут работать детская хоккейная школа «Красная Машина Юниор» (проект Академии СКА), школа фигурного катания, а также будут созданы катки для любителей спорта и активного образа жизни. Все занимающиеся будут иметь возможность обучаться в инновационной школе «Сколково».

Сейчас в Санкт-Петербурге уже действует аналогичный комплекс — Хоккейный Город СКА.

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