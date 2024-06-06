«У «Флориды» очень хорошая команда». Каменский поделился ожиданиями от финала КС

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил участников финала Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» и отметил силу «Пантерз».

«У «Флориды» вся команда играет, но, конечно, есть и заслуга Сергея Бобровского. Но хочу повториться, что у «пантер» сильная команда и все четыре звена играют здорово. И Ткачук, и Барков с Тарасенко. У «Флориды» очень хорошая команда», – цитирует Каменского Liveresult.

В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и во второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.