Ткачук рассказал, сохранил ли он ненависть к «Эдмонтону» после перехода во «Флориду»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук рассказал, сохранил ли он ненависть к «Эдмонтону» со времён выступлений за «Калгари». 26-летний форвард с 2016 по 2022 год выступал за «Флэймз» — принципиального соперника «Ойлерз» по дерби провинции Альберта.

«Сохранил ли я ненависть к «Эдмонтону»? Я не знаю, я бы так не сказал. Но каждый раз, когда вы играете с любым соперником в финале Кубка Стэнли, вам даже не обязательно иметь командное соперничество или какую-либо историю противостояния с ним. Как только шайба упадёт на лёд, всё будет очень напряжённо, как будто ваше соперничество длится уже несколько лет. На кону стоит Кубок Стэнли, поэтому я уверен, что команды с ходу заявят о себе, и я уверен, что обе команды очень хотят победить.

В Эдмонтоне прекрасная атмосфера для игры. Наверное, это самое большое событие, произошедшее в Канаде за последние 30 лет или что-то в этом роде. Они ждали этого 20 лет, так что я уверен, что это будет отличная атмосфера», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.