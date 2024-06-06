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В «Нэшвилле» в межсезонье планируют продлить контракт с основным вратарём Саросом

В «Нэшвилле» в межсезонье планируют продлить контракт с основным вратарём Саросом
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Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц заявил, что хочет продлить контракт с основным голкипером Юусе Саросом летом. Срок соглашения вратаря рассчитан до конца сезона-2024/2025. Голкипер станет неограниченно свободным агентом в июле 2025 года.

«Да, мы разговариваем с Юусе и его представителем. Я думаю, они хотят достичь какой-то договорённости. Я бы тоже хотел, чтобы мы пришли к общему знаменателю. Так что мы будем работать в этом направлении. Пока мы никуда не торопимся, потому что уверены, что нам удастся договориться», – цитирует Троца пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне финский вратарь провёл 63 матча, в которых одержал 35 побед с 90,6% отражённых бросков и оформил три «сухаря». «Предаторз» уступили «Ванкуверу» в первом раунде плей-офф НХЛ.

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