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Щитов: в «Ак Барсе» сейчас ориентируются на пример «Металлурга», хотят омолодить состав

Щитов: в «Ак Барсе» сейчас ориентируются на пример «Металлурга», хотят омолодить состав
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов предположил, почему «Ак Барс» решил расстаться с нападающими Александром Радуловым и Дмитрием Кагарлицким. Опытнейший Радулов сегодня подписал контракт с «Локомотивом», а Кагарлицкий ранее перешёл в нижегородское «Торпедо».

«Мне кажется, на ситуацию влияет Зинэтула Билялетдинов. Вполне может быть, что этих игроков не хочет видеть Анвар Гатиятулин, который пришёл вместо него на пост главного тренера. Возможно, в Казани сейчас ориентируются на пример «Металлурга». Молодая команда Андрея Разина сработала и стала чемпионом. Наверное, все хотят омолодить свой состав и избавиться от больших контрактов», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ещё один ветеран Вадим Шипачёв, скорее всего, также покинет «Ак Барс», несмотря на действующий контракт с казанским клубом.

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