Плющев: если Радулов сумеет справиться с комплексами, то в «Локомотиве» у него получится

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переходе 37-летнего нападающего Александра Радулова в «Локомотив». Сегодня опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

«О перспективах Радулова в «Локомотиве» говорить не буду, как сложится, так и сложится. Но в целом Радулов уже работал с Никитиным, они друг друга хорошо знают, поэтому думаю, что они смогут найти общий язык. Тем более насколько я знаю, у Радулова не было особо большого выбора продолжения карьеры в больших командах. А «Локомотив» — команда топовая, поэтому, видимо, и сошлись.

Усилит ли Радулов Ярославль? Александр — это мастер, но, скажем так, со своими некоторыми комплексами. Если он сумеет с ними справиться, то всё будет хорошо, если нет — то посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Плющева Legalbet.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».