Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в новом сезоне хоккейной Медиалиги примут участие игроки НХЛ — Валерий Ничушкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин и Кирилл Капризов. Игрокам НХЛ контракт и страховка позволяют принимать участие в хоккейной Медиалиге.

«В этом сезоне медийного хоккея мы представим, как играют звёзды НХЛ. Из того, что помню, это Ничушкин, Капризов, Панарин, Кучеров. Надеюсь, не уедет Матвей Мичков, который заигран за «Чисто Питер», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Валерий Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Все перечисленные российские игроки уже завершили своё выступление в сезоне НХЛ.