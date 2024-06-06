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«Сочи» огласил новый тренерский штаб команды на сезон-2024/2025

«Сочи» огласил новый тренерский штаб команды на сезон-2024/2025
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«Сочи» огласил тренерский штаб команды на сезон-2024/2025. Главным тренером сочинского клуба в новом сезоне стал Сергей Зубов. В минувшем сезоне специалист работал в тренерском штабе петербургского СКА.

Помощниками главного тренера назначены Александр Титов, Алексей Крюков и Евгений Шалдыбин. За работу с вратарями будет отвечать Андрей Царёв. Тренерами по физической подготовке назначены Дмитрий Баланда и Андрей Полещук. Видеотренером стал Павел Смирнов.

Напомним, 30 апреля по истечении контрактов «Сочи» покинул весь тренерский штаб команды во главе с Дмитрием Кокоревым. Южане не попали в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

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