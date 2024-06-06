Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» обменял в «Авангард» 20-летнего нападающего Перевалова

«Локомотив» обменял в «Авангард» 20-летнего нападающего Перевалова
Аудио-версия:
Комментарии

В результате обмена с «Локомотивом» состав «Авангарда» пополнил 20-летний нападающий Александр Перевалов. Как сообщает пресс-служба омского клуба, с форвардом заключён двусторонний контракт на два года. Ярославский клуб получит денежную компенсацию. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов оценил трансфер перспективного игрока.

«Перевалов здорово показал себя в МХЛ, это техничный крайний нападающий с высоким игровым интеллектом. Хорошо обученный форвард, прошедший ярославскую школу хоккея. У него настоящий сибирский характер и огромное желание проявить себя в КХЛ. Для этого он должен приложить все усилия на предсезонном сборе с «Авангардом» и воспользоваться своим шансом», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.

Перевалов прошедший сезон провёл в аренде в ХК «Сочи». В КХЛ сыграл 43 матча, набрал 5 (2+3) очков. В МХЛ, выступая за «Локо», за 90 матчей набрал 77 (39+38) очков при показателе полезности «+32».

Материалы по теме
«Локомотив» отдал 19-летнего форварда Перевалова в аренду в «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android