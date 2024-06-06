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«Президент Путин поставил нам задачу». Ротенберг — о медийном спорте

«Президент Путин поставил нам задачу». Ротенберг — о медийном спорте
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Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что президент Владимир Путин поставил задачу развития спорта в стране.

«Нам [поставили] задачу, чтобы детишки наши вели здоровый образ жизни, получали хорошее образование, всё должно быть в балансе, поэтому мы уделяем, конечно, этому внимание. И медийность является ключом к развитию и популяризации спорта. Президент Владимир Путин поставил нам цель, чтобы в 2030 году 70% населения занимались спортом. Это важнейшая задача, выполнение которой зависит от многих факторов. В первую очередь это широкое освещение спорта. Важнейший элемент в этом достижении. А медийность способствует притоку людей в спорт», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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