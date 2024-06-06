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ИИХФ ввела обязательную защиту шеи для игроков

ИИХФ ввела обязательную защиту шеи для игроков
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) включила в правила обязательное ношение защитных средств для шеи. ИИХФ в последние дни проинформировала об этом хоккейные ассоциации, сообщает Sport.cz со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью и маркетингу ассоциации профессиональных клубов Яна Втипиля. Отметим, это стало реакцией на трагическую смерть американского форварда Адама Джонсона в октябре в матче чемпионата Великобритании.

Со следующего сезона защита шеи станет обязательной не только в высшей лиге, но и в соревнованиях низшего уровня. ИИХФ поначалу лишь настоятельно рекомендовала носить защиту шеи, в том числе на завершившемся чемпионате мира в Праге. Поправка, действующая с сезона-2024/2025, будет указана в правилах в пункте 9.12.

«Все игроки должны носить защиту шеи, которая закрывает как можно бо́льшую часть. Защитное устройство должно использоваться надлежащим образом и никоим образом не подлежит модификации или замене. За нарушение этого правила после первоначального предупреждения от судьи назначается малый штраф», — гласит поправка.

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