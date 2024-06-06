Ротенберг: мы боремся с коммерциализацией в спорте, когда есть блатные дети

Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Федерация хоккея России борется с неправильной коммерциализацией в спорте.

«Говоря о коммерческой стороне, надо понимать, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации. И в первую очередь – в детском спорте, когда есть блатные дети. Мы с этим боремся постоянно. Создаём условия, чтобы этого не было», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. Вопрос с допуском российской национальной команды будет рассмотрен на конгрессе ИИХФ в начале 2025 года.