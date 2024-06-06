Новиков: если бы тренеры использовали сильные качества Артюхина, он бы играл, как Ягр

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о карьере бывшего нападающего Евгения Артюхина.

«Нужно понимать, как использовать игрока, с какими партнёрами его выпускать. Многие наши ребята не раскрылись только потому, что их неправильно использовали. Я здесь всегда вспоминаю пример Артюхина. Если бы тренеры использовали его сильные качества, он бы играл, как Ягр», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Евгений Артюхин завершил игровую карьеру в 2022 году. Нападающий выступал за такие команды, как «Витязь», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс», «Атланта Трэшерз», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал». Артюхин — чемпион мира в составе сборных России U18 и U20. Также Артюхин играл за взрослую сборную России на чемпионате мира 2011 года.