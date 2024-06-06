ХК ЦСКА поздравил баскетбольных одноклубников с победой в финале Единой лиги ВТБ. Напомним, ПБК ЦСКА в финальной серии были сильнее казанского УНИКСа в пяти матчах. Решающая встреча, которая состоялась вчера, 5 июня, завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12).

«Поздравляем баскетболистов ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ! Вы проявили характер, волю к победе и мужественно отдали все свои силы для достижения заветной цели всего сезона! Молодцы! Мы наблюдали за вами и поддерживали как могли! Мы – всегда с вами!» — сказано в сообщении пресс-службы.

В последний раз ПБК ЦСКА брал титул чемпиона Единой лиги в сезоне-2020/2021. С тех пор ЦСКА становились серебряными и бронзовыми призёрами в сезоне-2021/2022 и сезоне-2022/2023 соответственно.