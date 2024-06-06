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«Главное, чтобы у него желание не пропало». Кожевников — о переходе Радулова в «Локомотив»

«Главное, чтобы у него желание не пропало». Кожевников — о переходе Радулова в «Локомотив»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив». Напомним, соглашение заключено на один сезон.

«Хороший игрок пришёл в хорошую команду. По состоянию Радулова видно, что он может принести пользу «Локомотиву». Сашка — мастер с большой буквы. «Локомотив», скорее всего, будет брать партнёров под него, ждали этого момента. По имени это главная трансферная молния этого лета. Главное, чтобы у него желание не пропало, а то, не дай бог, забьёт на всё. Он уже игрок состоявшийся. Такое имя им не помешает. У Сашки бойцовский характер», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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