Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг назвал сумму страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную

Ротенберг назвал сумму страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг на сессии «Медийный спорт: феномен и потенциал» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал сумму страховочного взноса капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вызов в российскую сборную.

«Когда сборная приглашала Овечкина, сумма его страхового взноса составляла несколько сотен тысяч долларов», — цитирует Ротенберга «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Материалы по теме
Алексей Протас: об игре с Овечкиным в одном звене буду рассказывать детям
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android