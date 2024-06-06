Тренер по физподготовке показал упражнения Александра Радулова в межсезонье

Тренер по физподготовке Дмитрий Яшанькин на своей странице в социальной сети показал упражнения нападающего «Локомотива» Александра Радулова в нынешнем межсезонье.

Тренировки Александра Радулова в межсезонье:

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».