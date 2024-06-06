«Однозначно добавит харизмы». Никитин — о приходе Радулова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Радуловым.

«Считаю, что нам нужен в команду такой игрок, имеющий жажду победы, мастерство. С ним мы встретились, поговорили, я объяснил ему, что я от него жду. Он рассказал мне свою историю, как он в нынешнем возрасте смотрит на хоккей, на команду. В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю, и потом руководство клуба вело переговоры по контракту с ним.

Мы хотим, чтобы Александр был самим собой. То, что он однозначно добавит харизмы в команду, это всем понятно. У нас много своих ребят на подходе, которые тоже могут стать такими лидерами, а здесь живой пример, как это может быть. Поэтому мы решили, что это будет хороший микст. Я Александра достаточно хорошо знаю, мы работали долго вместе. Прежде всего он профессионал и, скажем так, спортсмен в плане неуёмной жажды победы. И это то, что нужно.

Мы разговаривали с Александром о его функциональном состоянии, есть ли желание играть. То есть не в плане поиграть в хоккей. Александр как раз хочет выиграть, и наши интересы в этом плане совпали. Понятно, есть возраст, но элитные спортсмены и отличаются тем, что имеют шанс играть чуть дольше других ребят», — цитирует Никитина ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».