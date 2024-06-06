«Надо быть немножко поскромнее в высказываниях». Плющев — о словах Разина про Радулова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о словах наставника «Металлурга» Андрея Разина про Александра Радулова.

– Андрей Разин считает, что лучший хоккей Радулова позади и ему лучше стать тренером. Разделяете такое мнение?

– Разину надо быть немножко поскромнее в своих высказываниях. Поэтому здесь давать такие советы… У них будет возможность встретиться на площадке с «Локомотивом», в составе которого будет Радулов. Вот там он ему и может сказать: «Саш, заканчивай, иди на тренерскую работу» (смеётся). Что ему ответит Радулов? Я даже предположить не могу, – заявил Плющев в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».