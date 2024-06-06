Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский ответил на вопрос о фаворите финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«В финале Кубка Стэнли нет фаворитов. Видите, как тут матчи проходят: или всё решается в овертайме, или команды побеждают в одну шайбу. Здесь ошибаться просто нельзя. Встречаются две сильнейшие команды, а мы будем болеть за наших ребят, которые играют за «Флориду». В команде играют три российских хоккеиста, так что пожелаем им удачи», – сказал Каменский в интервью LiveResult.

В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.