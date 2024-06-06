Двукратный обладатель Кубка Гагарина: Радулов — ключевое приобретение для «Локомотива»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о переходе нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«Я считаю, это классное приобретение для «Локомотива». Александр станет той яркой личностью, тем лидером, на которого будут смотреть ребята, которые даже сейчас успешно начинают свой путь. И Радулов может показать те необходимые качества и поделиться опытом побед и преодоления. И в первую очередь мы смотрим на него не как на лидера, а как на того игрока, который может создать момент себе сам и в одиночку решить исход матча.

Если он сохранит тот же высокий уровень энергии, то мастерство, которым он обладает, конечно же, это положительным образом скажется на «Локомотиве». Я считаю, что, вероятно, это будет ключевое приобретение для Ярославля в это межсезонье. Здесь важно, чтобы он также адаптировался в коллективе, тренерский штаб сумел найти контакт с игроком, для того чтобы он проявлял все свои лучшие качества, талант и потенциал», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».