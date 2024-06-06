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Новиков: российский вратарь должен быть элитным, эту планку Самсонов не пробил

Новиков: российский вратарь должен быть элитным, эту планку Самсонов не пробил
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о ситуации российского голкипера Ильи Самсонова. Напомним, ранее Sportsnet заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» не будет предлагать новый контракт вратарю.

«Самсонов – хороший вратарь. Но сегодня таковых много. А российский вратарь должен быть элитным. И эту планку Илья не пробил. С чем это связано? Очень сложно сказать. У вратаря самая сложная позиция. Много зависит от командной игры в обороне и атаке. Это опытный вратарь, боец. Он не сдаётся. Но Илья топчется на месте.

Есть ли у него силы попробовать ещё побиться? Надо рисковать и менять многие вещи: психологию, физическую и технико-тактическую подготовку. Всё это нужно для того, чтобы стать первым вратарём в команде», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Ранее Илья Самсонов вошёл в топ-3 лучших голкиперов свободных агентов на рынке для «Питтсбург Пингвинз» по версии сайта The Hockey News.

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