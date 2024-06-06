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WWE представил чемпионский пояс для обладателя Кубка Стэнли 2024 года

WWE представил чемпионский пояс для обладателя Кубка Стэнли 2024 года
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Реслинг-промоушен WWE представил чемпионский пояс для обладателя Кубка Стэнли 2024 года, сообщает ESPN. Сообщается, что WWE последние несколько сезонов создавал индивидуальные титульные пояса для чемпионов НХЛ. Но начиная с этого сезона этот пояс будет иметь более хоккейный вид.

Фото: WWE

Реплики поясов будут доступны болельщикам для покупки после финала Кубка Стэнли в интернет-магазинах НХЛ.

Отмечается, что ранее «Чикаго Блэкхоукс», «Финикс Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» делали подобный пояс для лучшего игрока в сезоне. Пояс «Блэкхоукс» появлялся на чемпионском параде в 2015 году.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2024 встретятся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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