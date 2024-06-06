Канарейкин: в «Ак Барсе» у Радулова было не всё гладко, стороны были не до конца довольны

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив».

«Года идут, года приходят к серьёзной отметке. Но те эмоции, которые имеет Радулов, та заряженность, которая в нём полыхает, она даёт надежду на то, что хоккеист в этом сезоне сработает. В Казани было не всё гладко, стороны обоюдно были не до конца довольны друг другом. Поэтому Радулову хочется что-то большое выиграть в концовке», — сказал Канарейкин в интервью LiveResult.

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».