Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» сократила список возможных вариантов названия команды до шести

«Юта» сократила список возможных вариантов названия команды до шести
Аудио-версия:
Комментарии

«Юта» сократила список возможных вариантов названия команды до шести и предложила болельщикам проголосовать за будущее название клуба. Мнение болельщиков будет учтено при окончательном решении.

В список вошли:

  • Utah Yeti;
  • Utah Hockey Club;
  • Utah Blizzard;
  • Utah Outlaws;
  • Utah Venom;
  • Utah Mammoth.

Напомним, новоиспечённая команда начнёт выступать в НХЛ уже со следующего сезона и будет проводить матчи на арене «Дельта-центр» (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей. В минувшем сезоне клуб «Аризона Койотс» базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что стоимость билетов на домашние матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290.

Материалы по теме
Фото
Стоимость билетов на матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android