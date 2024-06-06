«Юта» сократила список возможных вариантов названия команды до шести и предложила болельщикам проголосовать за будущее название клуба. Мнение болельщиков будет учтено при окончательном решении.

В список вошли:

Utah Yeti;

Utah Hockey Club;

Utah Blizzard;

Utah Outlaws;

Utah Venom;

Utah Mammoth.

Напомним, новоиспечённая команда начнёт выступать в НХЛ уже со следующего сезона и будет проводить матчи на арене «Дельта-центр» (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей. В минувшем сезоне клуб «Аризона Койотс» базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что стоимость билетов на домашние матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290.