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Министр спорта Республики Татарстан высказался об уходе Радулова из «Ак Барса»

Министр спорта Республики Татарстан высказался об уходе Радулова из «Ак Барса»
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал уход нападающего Александра Радулова из «Ак Барса».

«Это классный человек, человек-энергия, человек медийный. Считаю, что он очень много сделал для «Ак Барса», но всему своё время. Обновился тренерский штаб, будет новый рисунок игры, поэтому желаю ему удачи, найти себя в других клубах. В «Ак Барсе» он был звездой, это один из самых талантливых игроков», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским «Локомотивом», по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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