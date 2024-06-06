Новиков: Радулов — кассовый игрок, он будет обязан оправдать доверие «Локомотива»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал приход нападающего Александра Радулова в ярославский «Локомотив».

«Радулов понимает, что ему нельзя играть плохо. В Ярославле он усилит команду однозначно, поднимет их рейтинг, болельщик, как говорят, пойдёт на Радулова, это кассовый игрок, и он обязан будет оправдать их доверие. Поэтому мы будем ждать и желать проявить ему лучшие качества. Это заслуженно уважаемый хоккеист. Я жду от него хорошего сезона», — приводит слова Новикова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».