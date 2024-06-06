Гендиректор «Сибири» Крутохвостов рассказал о роли Овчинникова в клубе

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о роли нападающего Дмитрия Овчинникова в клубе.

«Переговоры с Дмитрием о возвращении в «Сибирь» прошли довольно легко, наше предложение он воспринял очень положительно, да и мы сами были рады снова видеть нашего воспитанника, который попробовал себя в Северной Америке, но закрепиться там, к сожалению, не смог, по разным причинам.

По функционалу он занимает позицию центрального нападающего, но умеет играть так же хорошо с краю. Пока планируется на роль третьего центра, но всё ещё может поменяться. Я не хочу обидеть главного тренера, указывая ему, кого брать и куда кого ставить, однако решение было коллегиальным: если хочет снова играть с нами, пусть играет. И мы возлагаем на него большие надежды. Дмитрий отличный игрок – быстрый, техничный, забивной. Парень вырос, возмужал – надеемся, для нас его возвращение станет однозначно плюсом», — цитирует Крутохвостова Сиб.фм.

В прошлом сезоне Овчинников выступал за «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче нападающий забросил семь шайб и оформил три голевые передачи. В середине марта «Торонто Мэйпл Лифс» обменял Овчинникова в «Миннесоту Уайлд». «Сибирь» подписала контракт с Овчинниковым на один год 20 мая 2024 года.