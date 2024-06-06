«Куньлунь» объявил об уходе форварда Алекса Рича

Центральный нападающий Алекс Рич покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба. За команду 27-летний форвард провёл пять сезонов. Первый год контракта Алекс пропустил полностью из-за тяжёлой травмы, которую получил в летнем товарищеском турнире.

В 98 матчах нападающий забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-23» и 44 минутами штрафа.

Рич имеет опыт выступления за сборную Китая — в семи встречах на счету форварда 4 (3+1) результативных балла.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.