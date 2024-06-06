Канарейкин: в «Локомотиве» будет совсем другой Радулов

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что нападающий Александр Радулов изменится с переходом в «Локомотив».

«Ярославский клуб, немного не доработав этот сезон до конца, намерен усилить своё нападение. У них есть надежда на Радулова, что следующий сезон ему удастся. Думаю, что в Ярославле будет совсем другой Радулов. Это игрок, который требует к себе пристального внимания и особого отношения. Если «Локомотив» берёт такого игрока, то в перспективе будет хороший контакт», – считает Канарейкин в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».