Журналист рассказал о значительном прогрессе в переговорах Задорова и «Ванкувера»

Журналист Иэн Макинтайр на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал о прогрессе в переговорах о новом контракте российского защитника Никиты Задорова и «Ванкувер Кэнакс».

«На фоне тренерских новостей «Ванкувера» за последние пару недель наблюдался значительный прогресс в переговорах по контрактам с Никитой Задоровым и Элиасом Линдхольмом. Возможно, ни один из них не продлит контракт, но также возможно, что «Кэнакс» смогут сохранить обоих игроков», — написал Макинтайр.

Напомним, в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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