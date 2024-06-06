Голкипер Подскребалин: Магнитогорск — город, в котором хочется играть всю жизнь

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин высказался о болельщиках в Магнитогорске и сравнил их с Челябинском.

— Раньше я считал, что в Челябинске самые активные болельщики, но то, что произошло в Магнитогорске с кубком, — это вообще что-то. Весь город стоял на ушах, все аплодировали. Был очень большой праздник. На ММК был, наверное, весь завод. В парке «Притяжение» очередь из тех, кому нужно было расписаться, просто не заканчивалась. Ледовая арена тоже была полная. После этого ты понимаешь, что хочется ещё выигрывать и выигрывать.

— Вам удалось понять, в чём секрет успеха «Металлурга»? Это уже третий кубок для команды.

— Возможно, хорошо подобранный генменеджером коллектив, вложения президента клуба Виктора Рашникова и активная поддержка болельщиков. Город живёт хоккеем, и такой микроклимат создаётся внутри команды и каждого человека. Я бы сказал, что Магнитогорск — это город, в котором хочется играть всю жизнь, — приводит слова Подскребалина «РБ Спорт».

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).