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«Он покажет миру, насколько велик». Пи Кей Суббэн — о Конноре Макдэвиде

«Он покажет миру, насколько велик». Пи Кей Суббэн — о Конноре Макдэвиде
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Бывший защитник клубов НХЛ, а ныне аналитик ESPN Пи Кей Суббэн высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Он самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел в этой игре и против которого я когда-либо играл. Я думаю, в финале Кубка Стэнли Коннор покажет миру, насколько он велик», — цитирует Суббэна AP News.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2024 встретятся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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