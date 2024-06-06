«Он покажет миру, насколько велик». Пи Кей Суббэн — о Конноре Макдэвиде

Бывший защитник клубов НХЛ, а ныне аналитик ESPN Пи Кей Суббэн высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Он самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел в этой игре и против которого я когда-либо играл. Я думаю, в финале Кубка Стэнли Коннор покажет миру, насколько он велик», — цитирует Суббэна AP News.

В финальной серии Кубка Стэнли — 2024 встретятся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.