«У нас нет исключения ни для кого». Никитин — о тренировках Радулова с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, присоединится ли нападающий Александр Радулов к команде с первого дня подготовки. Напомним, клубы КХЛ начнут выходить из отпуска с 1 августа.

«Обязательно, по всем командным правилам. У нас нет исключения ни для кого в команде. Есть уважение к старшим ребятам, но если ты взялся, то будь готов работать наравне со всеми», — цитирует Никитина ТАСС.

Напомним, сегодня, 6 июня, опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».