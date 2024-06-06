Тренер «Милуоки» — о Свечкове: он выглядит так, будто попал не в ту лигу

Главный тренер «Милуоки Адмиралс» Карл Тейлор высоко оценил игру российского нападающего Фёдора Свечкова в полуфинальной серии плей-офф АХЛ с «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (0-3).

«В последних пяти или шести играх Свечков был нашим лучшим нападающим и, возможно, лучшим игроком на льду. Он выглядит так, будто попал не в ту лигу. Он очень хорошо играет и держит шайбу. И это то, что нам нужно. Нам нужен кто-то, кто сможет взять ​​шайбу и забросить её в сетку. Игра Свечкова действительно выросла за последние пять матчей», — приводит слова Тейлора сайт «Нэшвилл Предаторз».

21-летний Свечков в нынешнем плей-офф Американской хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых записал на свой счёт 8 (4+4) результативных баллов.