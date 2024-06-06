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Мильштейн опроверг слухи о возможном контракте Задорова и «Ванкувера»

Мильштейн опроверг слухи о возможном контракте Задорова и «Ванкувера»
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Агент российского защитника Никиты Задорова Дэн Мильштейн опроверг заявления журналиста Иэна Макинтайра о том, что у хоккеиста и клуба наблюдался значительный прогресс в переговорах о новом контракте.

«Это неправда», — написал Мильштейн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Кроме того, журналист Рик Даливал заявил, что вероятность того, что Задоров останется в «Ванкувере», выглядит «мрачной».

«Один телефонный звонок может изменить всё, но сейчас я должен вам сказать, что это выглядит мрачно», — отметил Даливал.

Напомним, в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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