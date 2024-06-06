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Журналист: новый контракт Шестёркина может парализовать движение «Рейнджерс» вперёд

Журналист: новый контракт Шестёркина может парализовать движение «Рейнджерс» вперёд
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Журналист Тревор Коннорс в статье на сайте Hockeyfeed предположил, что новый контракт российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина может сильно ударить по будущему «синерубашечников».

«Наверняка игра Шестёркина волнует «Рейнджерс» меньше всего, верно? В составе клуба в самом расцвете своей карьеры есть один из лучших вратарей в мире. Так в чём проблема? Дело в том, что после следующего сезона его контракт истекает и он наверняка намерен сорвать куш. Нынешний кэпхит россиянина в $ 5,6 млн, скорее всего, удвоится, а инсайдер «Рейнджерс» Ларри Брукс уже прогнозирует, что Шестёркин будет зарабатывать $ 12 млн в год.

Конечно, не было бы сумасшествием, если бы Шестёркин установил новую планку зарплат для вратарей НХЛ, но это могло бы полностью парализовать движение «Рейнджерс» вперёд», — написано в статье.

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