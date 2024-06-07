Бобровский занял пятое место в списке претендентов на «Конн Смайт» по версии theScore

Журналистка Кайла Дуглас в статье на сайте theScore представила топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занял в этом списке пятое место.

«35-летнего ветерана ждёт самое тяжёлое испытание. Способность «Пантерз» выиграть Кубок будет зависеть от способности Бобровского остановить атаку «нефтяников». К счастью для «Флориды», он может добиваться успеха в трудные моменты. За последние два плей-офф «пантеры» выиграли 17 матчей с разницей в один гол, включая семь этой весной, и во всех из них россиянин был в воротах. Именно это самообладание может привести Бобровского к титулу MVP плей-офф, если «Флорида» возьмёт трофей», — сказано в статье.

Полностью топ-5 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Александр Барков, «Флорида Пантерз».

3. Эван Бушар, «Эдмонтон Ойлерз».

4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».

5. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз».

Первый матч финальной серии состоится в ночь на 9 июня и начнётся в 3:00 мск.