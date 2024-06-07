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Скаут НХЛ: я канадец, и моё сердце в финале за «Эдмонтон», но голова — за «Флориду»

Скаут НХЛ: я канадец, и моё сердце в финале за «Эдмонтон», но голова — за «Флориду»
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Анонимный скаут команды Национальной хоккейной лиги рассказал о своём прогнозе на финальную серию Кубка Стэнли — 2024, в которой сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Я ненавижу делать выбор. Честно говоря, я канадец и моё сердце в финале за «Эдмонтон», но голова — за «Флориду». «Эдмонтон» проходит через это впервые, и в этом смысле они почти в такой же ситуации, как «Флорида» в прошлом сезоне. Но давайте посмотрим», — приводит слова скаута The Athletic.

В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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