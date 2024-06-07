Рэпер Дрейк поставил $ 500 тыс. на победу «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, рассказал о ставке на победу «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли — 2024. Напомним, канадский клуб встретится с «Флоридой Пантерз».

Дрейк сделал ставку в $ 500 тыс. с коэффициентом 2,05. В случае победы исполнитель получит $ 525 тыс. чистой прибыли.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДРЕЙКА

Напомним, в полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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