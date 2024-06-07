Юрзинов: хорошо, что сезоны мы закрываем пьянками, но ещё лучше, чтобы были разборы итогов

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался об изменении структуры календаря Континентальной хоккейной лиги.

«В предстоящем клубном сезоне летняя подготовка впервые начинается в августе. Это говорит о том, что мы, слепо копируя НХЛ, по сути, отказываемся от системы Тарасова и Тихонова. Времена меняются, что-то взять из североамериканской системы можно. Но слепо переносить эту систему на нашу почву — затея крайне сомнительная. В первую очередь она не обеспечит подготовку молодёжи, преемственность поколений.

По сути, мы не просто оказываемся от школы Тарасова, мы её запрещаем! Структура календаря — важнейший фактор для развития хоккея. Эта структура не должна вводиться волевыми решениями. Её необходимо тщательно обсуждать — всеми заинтересованными сторонами, тренерами, лигами, федерациями, министерствами. Наверное, хорошо, что сезоны мы закрываем пьянками. Но ещё лучше, если бы, как в старые и победные для нас времена, сезоны мы завершали профессиональным разбором итогов», — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.