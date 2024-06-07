Заслуженный тренер России: Радулов как вулкан, вопрос в том, есть ли у него энергия

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от игры нападающего Александра Радулова за «Локомотив».

«Я как болельщик, естественно, рассуждаю. Ход неожиданный, всё-таки думал, что где-то он будет ближе к Москве. Но тем не менее он сделал выбор, и выбор сделало руководство «Локомотива».

Это однозначно знаковая фигура в нашем хоккее. Это хоккеист, который играет за счёт своей внутренней энергии, это как вулкан, скажем так, и вопрос, есть ли у него энергия, осталась ли у него энергия, или ещё будет больше, это уже вопрос, так что поживём — увидим», — приводит слова Новикова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 6 июня опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».