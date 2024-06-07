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Вратарь Подскребалин ответил на слова о том, что Кубок Гагарина дался ему легко

Вратарь Подскребалин ответил на слова о том, что Кубок Гагарина дался ему легко
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Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин ответил на слова критиков о том, что Кубок Гагарина дался ему легко.

«Есть мнение, что этот кубок достался мне легко. Но я не соглашусь. Да, так получилось, что в последнем матче регулярного чемпионата я получил травму. В плей-офф я тренировался и смотрел, как играет наша команда. Спасибо «Металлургу» за возможность прикоснуться к мечте. Но хочется выиграть Кубок в качестве первого вратаря. Или хотя бы разделить матчи 50 на 50.

Когда люди пишут, что ты выиграл кубок незаслуженно, то вспоминаешь моменты, когда каждый день встаёшь в восемь утра и идёшь на тренировку, а потом на ещё одну, и так на протяжении 15 лет. Работа до давления в ушах, до боли от перенапряжения мышц, слёзы родителей, нечестная конкуренция, обиды на тренера, недооценённый труд — когда эти моменты ты проходишь психологически и поднимаешь кубок, то понимаешь, что всё это было не зря. Кубок — это не история одного сезона, это история всего пути», — приводит слова Подскребалина «РБ Спорт».

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

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