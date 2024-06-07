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Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох: я знал, что Макдэвид — талант поколения

Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох: я знал, что Макдэвид — талант поколения
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре капитана канадской команды Коннора Макдэвида.

«Ещё по играм в юниорах я знал, что Макдэвид — талант поколения, у которого впереди отличная карьера. Он много раз жертвовал собой ради команды и верил, что сможет добиться с ней успеха. Сейчас мы близки к трофею, но, чтобы его получить, нам придётся честно работать до последней игры», — приводит слова Ноблоха Pravda.sk.

Напомним, канадский клуб в финале Кубка Стэнли — 2024 встретится с «Флоридой Пантерз». В полуфиналах своих конференций «Эдмонтон» в шести матчах обыграл «Даллас», а «Флорида» также в серии из шести игр оказалась сильнее «Рейнджерс» и второй год подряд вышла в финал Кубка Стэнли.

Первый матч финальной серии Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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