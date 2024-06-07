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IS: финские юристы не нашли законных оснований для экспроприации «Хартвалл-Арены»

IS: финские юристы не нашли законных оснований для экспроприации «Хартвалл-Арены»
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Мэрия Хельсинки обновила предложение о покупке «Хартвалл-Арены» у российских собственников Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

«На этой неделе мы обновили наше предложение. На нашу предыдущую просьбу о начале переговоров о продаже мы не получили положительного ответа от владельцев арены», — заявил представитель мэрии Юкка-Пекка Уюла.

Отмечается, что, если владельцы всё же воздержатся от продажи арены, она останется в российской собственности ещё как минимум год или два, а возможно, и дольше. Издание сообщает, что комплекс выставлен на продажу по исключительному решению ЕС и сделка должна быть совершена до 30 июня.

Обновляя своё предложение о покупке, Хельсинки хочет ещё раз убедиться, что сохраняет законную возможность начать процесс экспроприации. Этот вариант не связан с временным окном ЕС.

Однако, по словам источников, ситуация с экспроприацией арены усложнилась. Финские юристы пришли к выводу, что у города нет достаточных оснований для экспроприации стадиона. Некоторые источники подчёркивают, что процесс выкупа или изъятия займёт как минимум год или два, а возможно, и дольше в связи с возможными апелляциями. По официальным оценкам, для получения разрешения на экспроприацию потребуется наличие «общеевропейских интересов».

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