Канарейкин: с приходом Радулова «Локомотив» ввяжется в борьбу за Кубок Гагарина

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал, как приход Александра Радулова может отразиться на успехах «Локомотива».

«Решение «Локомотива» доверить Радулову роль лидера наводит на мысль, что команда сделала анализ по итогам сезона. Решили сделать ставку на такого сильного, опытного, видят, что этот шаг должен принести прогресс и «Локомотив» ввяжется в борьбу за Кубок Гагарина», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.

6 июня опытнейший форвард подписал однолетнее соглашение с ярославским клубом, по условиям которого Радулов заработает 70 млн рублей.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».